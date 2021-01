Panameños molestos tras ver a varias caras del patio en las playas de Colón

Una publicación compartida de Oye La Mordida (@oyelamordida)

.

Hasta Orman tiró su pulla y afirmó que al ver cómo están los fines de semana, ya no es necesario que los restaurantes y bares estén cerrados.

Pero esto no quedó aquí, pues hubo muchos panameños que se molestaron y dijeron que el hecho que esto fuera permitido en Colón, no lo justificaba para que hubiera aglomeración.

"La gente no aprende y los de Colón deben encerrarlos de nuevo", "Sigan con el relajo, no han ni vacunado a todos los médicos y la gente anda como loca", "Van más de 5 mil muertos y el panameño cree que la playa lo salvará", "Luego no lloren, vean como arde Panamá", "Al Covid19 le gusta el relajo de los panameños", eran algunos de los comentarios que se podían leer.