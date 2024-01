Panarusa se cabrea y expone a tongo por echarle los perros

La famosa Ekaterina Brendina, mejor conocida como la "Panarusa", se volvió tendencia en redes, pero en esta ocasión por revelar que un tongo le estaba echando los perros, tras un hurto de una cartera de ella.

En los documentos que mostró dio a enteder que la persona del otro lado del teléfono no tenía reparos en ir por ella sin importarle su cargo.

“Excelente kathy, Bendiciones siempre, valiente que fuistes en afrontar todo tipo de obstáculos del camino, bueno te escribí para saludarte espero no tengas problemas con tu pareja”, dijo el tipo.

A lo que ella respondió: “Pues a mi pareja sí le molesta, cuando te di mi teléfono fue porque tú (policia) me ibas a mantener al tanto de cualquier noticia, no sabía que tu te ibas a aprovechar de la situación para "saludar" cada vez que quisieras. Por ser extranjera y aunque diga que soy panameña no entendía bien la situación y pensé que lo común era esta forma de actuar, ya veo que no, que para lo único que querías el teléfono era para echar los perros”

“Yo no te he dicho nada malo. Solo quería saber si habías solucionado tus problemas y como puedes notar yo ni te escribo. Yo jamas te he faltado el respeto. Es la primera vez, en mi vida que solo por saludar lo piensen que soy una mala persona. Además yo no necesito tirarte los perros, yo tengo mi esposa, y es extranjera igual que tú, con la diferencia que yo no la golpeo ni mucho menos la celo. Bueno dale Kathy lo que menos quiero es problemas y menos con personas celosas como lo es tu pareja, solo cuídate cuidado que un Día te golpea, saludos y bendiciones”, le contestó el sujeto.

Según Ekaterina, hace unas semanas le robaron su bolso en la terraza de un restaurante en el centro de Panamá, en la que tenía dinero, tarjetas bancarias rusas y pasaportes.

Para ella esto le pareció fuera de tono, porque al buscar ayuda para resolver el problema, le salieron con enamoramientos que no estaba buscando.

Al final informó que una de sus seguidoras encontró sus pasaportes en la calle y le escribió, por lo que esa misma noche le informó al policía que los documentos fueron encontrados.

Como era de esperarse, en redes la cuestionaron por la publicación, argumentando que era para hacer bulla, sin embargo, otro grupo la defendió indicando que los policías no deberían prestarse para eso y el uniformado debía ser sancionado.

