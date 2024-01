Papa se reunió con Martin Scorsese, que prepara una cinta de Jesús

El director de 'The Last Temptation of Christ' ('La última tentación de Cristo', 1988) explicó que quería hacer esta película después de haber encontrado al papa en mayo de 2023 junto con otro grupo de artistas.

Papa se reunió con Martin Scorsese, que prepara una cinta de Jesús ETIQUETAS:

Papa Francisco

Martin Scorsese

Famosos

película

reunión

Vaticano Por: Ciudad del Vaticano / EFE - Miércoles 31 de enero de 2024 09:30 AM