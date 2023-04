Pasó por el quirófano... Se levantó las bubis

Ingrid De Ycaza se ama tal y como es, pero solo una parte de su cuerpo la incomodaba, sus senos, esto, después de sus dos embarazos, en los que amamantó a sus hijos por más de siete meses, lo que hizo que sus senos no se vean firmes.

Por esta razón la artista recurrió a una mastopexia, un procedimiento quirúrgico que eleva y mejora la forma de las mamas caídas y flácidas.

“Amarnos como somos no quiere decir que debamos conformarnos con algo que nos incomode. Quienes me conocen saben que toda la vida he tenido un busto responsable, pero dos embarazos y dos bebés amamantados por más de 7 meses, y mi hiperlaxitud, me llevaron a tomar esta decisión que me ha hecho volver a sentirme cómoda y tener el escote soñado...”, destacó De Ycaza al compartir un video del lugar que escogió para realizarse su procedimiento estético.

Antes de ponerse en manos de los expertos, Ingrid se dio la tarea de investigar y hacer todas las preguntas pertinentes, sin tener que salir del país.

Además, mencionó que sus implantes tienen un chip que facilita todos los datos de su procedimiento en cualquier parte del mundo con solo escanearlos.

