Patriarca de los Vélez: "Si no sabes qué pasa, no critiques"

La familia de la influencer de los "errores de dedos" Tatiana Vélez volvió a ser tendencia otra vez, pero en esta ocasión no fue por quedar en líos legales, todo se trata del patriarca que decidió romper el silencio y defenderse porque sale con una mujer más joven.

Vladimir Vélez, conocido por ser el padre de la maquillista Tatiana Vélez, defendió su relación con la joven Arlenis Cedeño.

"Pido a la gente que no critique lo que no entienden. Hay hombres que critican la vida de otras personas en vez de ponerle atención a la de su casa", dijo.

También le dijo a todos los "haters" a enfocarse en sus propias vidas antes de juzgar la de los demás.

Vladimir también frenteó a aquellos que propagan juicios sin conocimiento completo de la situación.



"Si no tienes problema en tu vida, entonces no estés criticando cosas de la vida de otras personas. Si no sabes qué pasa, no critiques", destacó.

Respecto a las burlas por parecer un viejo verde: "Si estás bien en tu casa, preocupate por tu propia vida", aseveró.

Muchas personas han cuestionado lo que dijo, por una parte porque no aceptan lo que pasa en su vida, pero a otros les vale y afirman que todo esto lo hacen para ganar fama.



Sobre Tatiana ella se mantenido al pendiente del caso de su madrastras, más que todo por peleas, pues recordemos tiene una medida de no acercarse a ella.

