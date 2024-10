Pensó que Alexis Sitton era el maquillador

El man de los story time, Zaise, fue invitado a Jelou!, y no había terminado de llegar bien, cuando ya tenía una nueva historia para contar. Según narró en su Tik Tok, al llegar al canal le dijeron que lo maquillaría, al entrar a camerino se topó con Alexis Sitton, pero Zaise pensó que el chef era uno de los maquilladores.

“Me llevan a un camerino para que me maquillen, y hay un man con una camisa verde y una señora gordita, yo dizque me va a maquillar el man de la camisa verde, tenía un flow así como de estilista, todo bien elegante... el man me chotea dizque qué sopá, tirate un story time de tu primer maquillaje, y yo empecé a grabar al man pensando que el que maquilla, adivina, resulta que ese era el chef, y el man de dice ‘yo te sigo’... perdóname chef Alexis, porque yo no veo mucha televisión”, expresó Zaise contando su anécdota con Alexis Sitton.

Según Zaise, no fue hasta que la señora que estaba en camerino lo empezó a maquillar y Alexis habló de un restaurante que comprendió que él era el chef, por lo que en su video le ofreció disculpas a su nuevo amigo.

