El artista panameño Aurelio Tamayo confesó qué lo motivó alejarse de la música, expresó a sus seguidores que perdió su inspiración para componer, a tal punto de sentirse frustrado.

En el juego de preguntas de Instagram, el artista abrió su corazón con sus fanáticos y habló de todo un poco, pero lo que más le consultaron fue sus motivos para dejar a un lado la música.

"Voy a responder de la manera más sincera posible, he perdido la inspiración para componer, me siento bloqueado, espero volver a encontrarme como cantautor, escribir del corazón, no por pedido”, sentenció el artista.

Dejó claro que su música viene del alma, por experiencias propias o de personas cercanas a él.

Por otro lado, recordó cómo fue su último concierto “gracias a todos por siempre apoyarme”.

Mencionó que recibió muchos mensajes de sus fanáticos de que no abandone la música y que sigua cantando

“He recibido más de 150 mensajes pidiendo que no abandone la música, que siga cantando... Gracias a todos, había olvidado lo mucho que me apoyan, que le gustan mis canciones”, dijo. Tamayo, quien prometió poner de su parte y volver a encontrar motivos para escribir.

