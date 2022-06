¡Pésima atención! Luis Jiménez denuncia que lo marearon en la CSS

El periodista de TVN Luis Alberto Jiménez se molestó tras asisitr a la Policlínica de Betania de la Caja del Seguro Social para una cita, esto luego que demorarán más del tiempo en atenderlo y ni le dijeran si el doctor aparecería.

"Me citan a las 7 de la mañana en la Policlínica de Betania CSS y me dicen que llegue media hora antes, a las 8:30 el Dr. No ha empezado a atender, total falta de respeto con el asegurado, y lo peor no saben a qué hora llegará", dijo.

El comunicador que no fue para hacer reportaje ni nada del canal se molestó, porque lo hizo como un asegurado y la atención dio mucho que desear.

Ante esta molestia, la institución le contestó para disculparse por lo sucedido, causando que muchas personas más se enfadaran, argumentando que por ser conocido en la televisión lo respondieron inmediato.

La gente decía que el resto de los panameños viven esto constantemente y nadie les resuelve nada.

