Piqué critica a los latinos por el queme; Shakira está muy orgullosa

La cantante Shakira finalmente se largó de Barcelona, tras arreglar todos sus problemas en Barcelona y el queme de Gerard Piqué, pero antes de irse tuvo un embolille con él por cuestionar los latinos de manera bastante despectiva.

La barranquillera, que voló en la mañana de ayer con rumbo a Estados Unidos, escribió un mensaje en su red social que se puede interpretar de varias maneras.

“Orgullosa de ser Latinoamericana”, publicó la artista y acompañó el mensaje con 29 banderas, que representan a las naciones latinoamericanas.

Orgullosa de ser Latinoamericana. — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Aunque este mensaje puede ser una referencia a que ahora se encuentra en Miami, todo parece más una respuesta a su expareja, Gerard Piqué, quien en una entrevista enfatizó en el origen de la colombiana, de forma que muchos han considerado despectiva.

Todo sucedió en una charla que mantuvo con su compañero en la King’s League, el ‘streamer’ Gerard Romero. En la onversación, Piqué aprovechó para hablar durante casi una hora sobre distintos aspectos de su vida y mencionó de forma indirecta a Shakira.

“Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles...”, dijo Piqué.

“No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer”, añadió.

Ya muchos le han caído en pandilla a Piqué por estar hablando de más y referirse a los latinos de esa manera.

Querían expandir la Kings League a países latinos como argentina, méxico.

Después de este comentario, por el bien de Piqué, espero que no pise ningún territorio latino por que la cantidad de burla y hate qué le va a caer será abismal. pic.twitter.com/Rv55f804cT — Saul Álvarez (@saulcanelo9090) April 3, 2023

