Piqué no se arrepiente de dejar a Shakira y no pedirá perdón

El exfutbolista Gerard Piqué frenteó los comentarios y críticas que ha recibido por la supuesta infidelidad con Clara Chía, además, habló del escándalo del caso Negreira en el que está envuelto El Barcelona y sobre cómo le afectó que Kosmos, su empresa, perdiera el contrato para organizar la Copa Davis a partir de este año.

Por el caso Negreira, la Fiscalía de Barcelona podría acusar al FC Barcelona por presunta compra de árbitros, y lo haría específicamente a través de una denuncia formal en contra del expresidente del club, Josep Maria Bartomeu, por los supuestos pagos ilegales y millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira a cambio de informes arbitrales.

“A los jugadores no nos pasaban nada. Yo nunca pedía nada. Otros sé que pedían informes del contrario y quizá alguno lo hiciera de los árbitros. Ni idea. A nivel grupal, desde luego, no recibíamos nada”, respondió Piqué en la entrevista

El exfutbolista fue abordado sobre su separación mediática con Shakira, de la que inicialmente se negó a opinar porque no “no me apetece”. Sin embargo, reiteró lo que había dicho en entrevista para el programa radial “El món a Rac1”, conducido por Jordi Basté: “cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”.

”Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, dijo sobre su relación con los dos hijos que tuvo la pareja, Milán y Sasha.

”¿Y cómo está como persona? Parecía que siempre le habían salido todas las cosas bien”, le preguntó el periodista de El País Jordi Quixano. “No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende”, respondió el exdefensor del Barcelona. “Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo”, aseguró.

Mientras que Shakira ha publicado cuatro canciones en las que hace referencia al duelo de la separación, Piqué dejó claro que no va a gastar dinero en limpiar su imagen, especialmente porque desde el anuncio de la ruptura se le ha acusado de haberle sido infiel a la cantante colombiana con Clara Chía, con quien ya hizo pública su relación.

“No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, aseguró sobre su nueva vida.

