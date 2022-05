¡Plata, plata! Nodal le da palo a Belinda y la acusa de vividora

El cantante Christian Nodal le ha dado palo parejo a su ex Belinda, esto luego de compartir mediante mensajes en Twitter, una supuesta conversación en WhatsApp entre ambos en el que la cantante le pedía dinero.

LEE TAMBIÉN: Yemil se arrepiente, pero afirma que no hará las paces con Dubosky

“¿No te va a llegar algo de dinero?”, escribe en el mensaje supuestamente la cantante tras pedido de efectivo para arreglarse los dientes y otra cantidad para sus padres.

Luego de decir esto, aparece un mensaje eliminado y siguen los mensajes de Belinda en los que termina la relación y asegura que la dejó sola y que esta arrepentida de haber estado con él.

Hace unos días se filtró también que la madre de Belinda le dio like a un comentario en el que llaman “naco” a Nodal. Belinda Schüll también realizó comentarios en redes sobre personas a las que les gusta tomar crédito de éxitos de otros.

Todo esto llevó al cantante mexicano a compartir las capturas y aclarar que él solo vive de los frutos de sus 20 años de carrera musical y que la relación con la cantante se terminó cuando él se cansó de dar.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

Si el problema es que segun tu no te dejan sanar por que no hablarlo con @belindapop no dijiste que aun se hablaban, pero por que ventilar que le dabas dinero, el cual no creo que ella o sus papás te hayan obligado, pienso que ambos estan disfrutando los frutos de sus esfuerzos.