Poker Face llega en su final de temporada por Universal +

Universal + anuncia el final de la temporada de la serie Poker Face mañana jueves 19 de octubre. Esta historia de crimen y misterio de 10 episodios creada, escrita, dirigida y producida por el multi-nominado al Premio de la Academia Rian Johnson (Knives Out, Glass Onion, Star Wars: The Last Jedi) que presenta las aventuras de la cuatro veces nominada al Emmy Natasha Lyonne (Russia

Charlie Cale (Natasha Lyonne) se convirtió en una inesperada heroína, llevando consigo la esperanza de justicia. Luego de recorrer Norteamérica resolviendo crímenes sin pedirlo, Charlie Cale parece llegar a un callejón sin salida en el episodio final de la primera temporada.

Desde su impresionante reparto hasta su intrigante trama, esta serie ha mantenido a los fanáticos ansiosos por resolver el siguiente gran crimen mientras descubren más y más sobre la personalidad de la heroína, Charlie Cale. Ahora, nos preparamos para el clímax de la temporada que marcará un nuevo inicio para Charlie y por suerte, para los fans de la serie.

Durante esta entrega se contó con las excepcionales actuaciones de un sinfín de estrellas: Adrien Brody, Ron Perlman, Chloë Sevigny, Ellen Barkin, Joseph Gordon-Levitt, Cherry Jones, Nick Nolte, Hong Chau (reciente nominada al Oscar por La Ballena) y Benjamin Bratt, entre otros.

Tras 9 episodios llenos de emoción, misterio, actuaciones excepcionales y múltiples nominaciones en los Emmy 2023 y los Television Critics Association Awards 2023, Poker Face concluye su primera temporada con un emocionante capítulo que les gustará a todos.

