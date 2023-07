Procederá legalmente contra quien se burle de su situación

Joseline Pinto no permitirá que nadie se burle de la situación por la que atraviesa actualmente, por ello procederá legalmente contra quienes la desestabilicen psicológicamente, refiriéndose a la persona que en redes sociales, específicamente Instagram, utiliza una cuenta bajo el nombre Wisxopro.

Mediante sus historias de Instagram, Pinto hizo saber su decisión, después de que el sujeto en mención, utilizara la fotografía que ella compartió en redes para exponer su caso, para sacar un video y “burlarse”.

“He decidido proceder legalmente contra todo lo que me desestabilice psicológicamente, más de lo que estoy, hombres que me humillen y se burlen de mi situación. Mis representantes se encargarán de eso... Invito a las demás víctimas que se sumen a denunciar, porque esto es otra forma de violencia y solo lo hace con mujeres en redes”, detalló Pinto.

Los video que comparte Wisxopro en su cuenta de Instagram son de humor negro y de burla, y tiene videos de varias personalidades de la farándula local, entre ellas Rake Martínez, por el caso de agresión que tuvo con su ex; Susan Castillo, Delyanne Arjona, Tatiana Vélez y Nerry Money.

