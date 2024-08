Promete trabajar para dejar en alto al país

La nueva Miss Universo Panamá, Italy Mora, reiteró su compromiso con el país y prometió trabajar incansablemente para que los panameños se sientan orgullosos de su representación.

Ayer, la nueva reina canalera dio unas palabras de agradecimiento a todos los que la apoyaron en su preparación para el concurso. Mora, de 19 años, fue coronada el sábado por la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, en la gala final del Miss Universo Panamá, en el Centro de Convenciones Amador.

LEE TAMBIÉN: 'Diario de una novia organizada' estará en la Feria del Libro

Mora confesó sentirse honrada de poder representar al país en el certamen mundial, que se celebrará en México.

"Me siento increíblemente honrada y agradecida por haber sido coronada como Miss Universe Panamá 2024. Este logro no es solo mío, sino de todos ustedes que me apoyaron y fueron parte de este maravilloso proceso", dijo la miss.

Añadió: "No soy una mujer perfecta, pero estoy dispuesta a trabajar incansablemente para que mi país se sienta orgulloso de mi representación. Aspiro a que nos unamos como nación, para que el talento y la belleza de los panameños brillen ante el mundo".

Por último, agradeció a sus compañeras, quienes hicieron de esta experiencia algo inolvidable "a todas las aprecio y guardo en mi corazón, atesorando cada momento que compartimos, incluso aquellos que fueron más tensos".

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio