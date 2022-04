Prometen transparencia, inclusión y respeto

Transparencia, respeto e inclusión es lo que promete la Organización Miss Universo Panamá, nueva institución encargada de escoger la representante del país al máximo certamen de la belleza.

Esta nueva organización estará a cargo de Ricardo Canto, quien manifestó que la institución busca crear una plataforma que permita el empoderamiento de la mujer, seguridad y confianza de la mujer panameña a través de una preparación integral.

Publicidad

"Las expectativas son muy altas, estamos trabajando en un proyecto país, no simple un concurso de belleza", manifestó.

Añadió: "Buscamos a una mujer con temple. Le puedo prometer por mí (a las participantes) y por mi gente, transparencia... Que tenga que ganar la que tenga que ganar".

La transparencia, la inclusión y el respeto serán fundamentales para esta nueva etapa, dijo el director a "Crítica".

Por otro lado, Canto comentó que la licencia de esta franquicia fue adquirida tras meses de negociaciones, pero no fue hasta hace un mes y medio que se les notificó la noticia.

LEE TAMBIÉN: Polo y Anna Quintero empezaron a buscar su nidito de amor

“Fuimos solicitados para enviar una propuesta, que se redujo a meses, pero fueron más de un año de negociaciones, y la Organización fue hasta este año que nos dio la noticia”, señaló.

En tanto, Edwin Hurtado, miembro de la nueva organización, aclaró que ellos (Miss Universo Panamá) no le quitaron la licencia a nadie "Nosotros enviamos una propuesta, porque son ellos (Miss Universe) los únicos que asignan o quitan el manejo de la franquicia".

El nuevo director de la organización dijo que tiene mucho tiempo de hablar con César Anel Rodríguez, director de Señorita Panamá.

"No me ha llamado, no he conversado con él, no he sabido su posición", expresó.

PUEDES VER: FAE 2022 cumple su propósito, entre teatro y danza contemporánea

Sobre si Brenda Smith, representante de Panamá en el Miss Universo 2021, formaría parte de su organización dijo que ella tiene las puertas abiertas, pero destacó que todo dependerá del contrato que mantenga con Señorita Panamá.

En cuanto, si habrá designación o no, la Organización Miss Universo Panamá destacó que hasta el momento no han pensado en realizar ninguna designación, por tal motivo se realizará el 'casting', en donde el mínimo de chicas a escoger serán 18.

Miss Universo Panamá tendrá la licencia por un año. Las inscripciones para el concurso serán a partir de hoy 13 de abril en la página www.misspanamainc.com, y que la fecha tope para escoger a la representante canalera será el 15 de septiembre.

Contenido Premium: 0