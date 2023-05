¡Qué miedo! Afirman que la parca se paseó en la coronación de Carlos

Hoy fue la coronación de Carlos III y Camila, evento que atrajo las miradas de millones de personas en el mundo, sin embargo, lo que menos se esperaba es que en pleno evento apareciera la imagen de un invitado que muchos afirman es el ángel de la muerte.

LEE TAMBIÉN: Británicos protestan en contra de Carlos; varios fueron arrestados

Mientras todos observaban lo que se suscitaba en en la Abadía de Westminster, otros espectadores estaban convencidos de haber visto a la muerte, durante la histórica ceremonia.

En medio del pasillo, se puede ver una figura encapuchada vestida de negro bailando a la vista de la cámara, antes de desaparecer misteriosamente de nuevo.

El momento exacto fue capturado por el usuario de Twitter @realjoegreeeen, quien acudió a la plataforma de redes sociales para revelar su sorpresa.

Él tuiteó: "Cualquier otra persona acaba de notar a la parca en la Abadía de Westminster #Coronation".

Como era de esperarse el video se ha visto casi medio millón de veces, y otros espectadores tuitearon sobre el avistamiento, detallando que la zona era muy custodiada y no cualquiera podría pasearse como si nada y vestido de esa manera.

Una persona escribió: 'ha aparecido la parca'. "Es como esa escena en Exorcist 3", tuiteó otro. '¿Eso es en serio?' cuestionó otro.

Y al notar algo más, otro agregó: "He visto este clip varias veces y no puedo superar el acompañamiento musical de la aparición del segador".

Los eventos de hoy marcan la primera coronación desde 1953, cuando la difunta reina Isabel fue coronada en la Abadía de Westminster y reinó durante más de 70 años. El rey Carlos, de 74 años, ascendió al trono en septiembre de 2022 cuando su madre murió a la edad de 96 años.

Desde hace mucho tiempo se habla del estado de salud de Carlos III y se ha especulado que no duraría mucho en el trono.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? #Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i