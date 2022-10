Quemón, narcisista y perro; Shakira le soltó todo y Piqué lo pisoteó

Luego de tantas expectativas, la cantante Shakira finalmente lanzó el tema 'Monotonía' con un rotundo éxito. En las primeras siete horas, el tema ya contaba con más de ocho millones de visualizaciones.

La colombiana le ha cantado al desamor en lo que parece una clara referencia al queme de Gerard Piqué con Clara Chía. En tan solo 3:04 minutos de canción cuenta cómo se siente y cuál fue el motivo principal de su separación.

No es la primera vez que Shakira le dedica una canción al futbolista. Desde 'Me enamoré', pasando por la rabia de 'Te felicito' a una sincera reflexión en 'Monotonía', ya van varias canciones.

Para el que no le paró bola, hay 10 referencias que la colombiana le ha enviado a Gerard Piqué sin decir su nombre.

Muy directa. De fondo se escucha 'Te felicito' como clara referencia a que 'Monotonía' es la continuación de la historia, su historia. La canción arranca de una forma muy directa: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría".

Casualidad. Aunque en ningún momento enseñan su rostro, la persona que dispara directamente al corazón de Shakira va vestido exactamente igual que Gerard Piqué en el videoclip de 'Me enamoré' en 2017.

Grabado en la localidad con más infieles de España. La cantante aparece en el pasillo de un supermercado comiendo comida basura sin querer ocultar su tristeza. El videoclip fue grabado a principios de septiembre en Manresa (Barcelona), elegida por un estudio la localidad más infiel de España.

Un hueco en el pecho. Durante toda la canción, Shakira va en busca de un lugar seguro donde guardar su corazón dañado. "Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa", declaraba ella misma a Elle hace unas semanas haciendo referencia a la posibilidad de que se vuelva a enamorar. Un agujero que ha llevado a la realidad en este nuevo videoclip y que tal y como ella misma ha confesado a través de Instagram son sus fans con su enorme cariño y comprensión quienes conseguirán repararlo.

"Me dejaste por tu narcisismo". En la letra, Shakira habla de un momento clave en el que "de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos". Sus fans han alegado que es un tipo de personalidad que define totalmente al futbolista del FC. Barcelona, solo hay que entrar a su perfil de Instagram para ver como tiene decenas de publicaciones en las que muestra una necesidad excesiva de atención y admiración.

Sale un conejo. Shakira aparece deambulando por las calles, tropezándose con personas que la ignoran ¿Qué tiene que ver un conejo en la vida de Shakira y Piqué? La pareja adoptó un conejo de color blanco hace años, mascota que fallecía el pasado año sumiendo a la artista en una profunda tristeza.

Aburrimiento, decepción y tristeza. Muy sincera, Shakira cuenta cómo empezó a notar que su relación estaba rota a pesar de que ella hizo lo imposible para salvarla: "Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando".

¿Ella lo quiso dejar? De un momento a otro, la historia da un giro y Shakira decide darse su lugar y romper con la relación: "Es mejor que esto se acabe ya. No me repitas otra vez, que esa movie ya la vi. Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario".

Ha cerrado su corazón al amor. El vídeo termina con Shakira guardando su corazón en una caja fuerte. Una clara metáfora de que en estos momentos su corazón está completamente cerrado al amor a diferencia de su ex, que está viviendo un momento muy dulce al lado de Clara Chía.

¿Da la espalda a la fe? Shakira y su equipo no han dejado nada al azar. En los últimos segundos del clip la artista camina hacia la libertad y al lado se puede ver la escultura de un Dios griego. En el año 2013, la cantante afirmó que su amor por Piqué le había devuelto "la fe en Dios". "Para mí, Piqué es la mejor forma de demostrar que Dios existe; me estaba volviendo agnóstica hasta que le conocí", declaraba.

Ahora le preguntan sus fans si cree en Dios otra vez.

