¿Quién comprará la licencia? Mis Panamá renuncia al Miss Universo

La Organización Miss Panamá Inc informó ayer, que renunciaba a la franquicia de Miss Universo, por lo que una vez queda en el aire enviar a una chica a competir internacionalmente.

Según la organización, no cuentan con el tiempo necesario para obtener la aprobación de derechos de franquicia en el momento preciso, lo que les impidió captar los patrocinadores necesarios para cubrir los elevados costos asociados con la producción y preparación de las representantes. Recalca que no puede comprometerse en situaciones que contradigan sus principios.

"Buscamos competir en igualdad de condiciones con otros países y exigimos que la información sea transparente para todos", detallan.

"Entendemos la naturaleza mediática de elegir a una ganadora entre más de 80 mujeres, pero esta situación se complica cuando se otorgan privilegios a directores y equipos de trabajo durante la concentración, sin nuestro conocimiento como organización", informaron.

"Concluimos este capítulo con el corazón lleno de gratitud y satisfacción de haber cumplido nuestro deber", agregan.

Natasha Vargas, actual Miss Panamá Universo cumplió con todos sus compromisos. La miss agradeció a la organización por el arduo trabajo. "No me pudo tocar mejor equipo. Por mi parte mi compromiso son todo un país seguirá, no solo por un año, sino por siempre", remarcan.

Muchos han especulado que las anteriores organizaciones podrían adquirir los derechos otra vez, sin embargo, no hay pronunciamientos todavía.

