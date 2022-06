Rake Martínez habló sobre la crianza de los pitbull

La muerte de una niña en Panamá por un pitbull ha causado furor en las redes y generado todo tipo de comentarios, y una de las que salió a hablar del tema fue la creadora de contenido, Rake Martínez.

Como es conocido, la actriz tiene como mascota a un perro pitbull llamado Logan, por lo que sabe qué es tener uno en casa, para ella es muy lamentable la situación tanto para la niña como para sus familiares.

"No me puedo imaginar por lo que deben estar pasando, se está hablando por todos lados, por todos los medios, la gente está comentado cada estupidez, que de verdad que me siento desesperada o sea pierdo la fe en la humanidad", comentó Martínez.

Para ella, la solución no es matar a los perros, ya que estás cosas se pueden evitar, pues no es la primera ni la última que ocurre. Dijo que todo va con la crianza del perro.

"Pero pedir que asesinen a los perros, que asesinen a los pitbull, que exterminen la raza no es la solución, cualquier perro puede causar esto, que se puede evitar", expresó.

Reiteró que definitivamente la solución sería que se cumplan las leyes de maltrato animal en el país, porque definitivamente tener un perro amarrado es maltrato animal.

"Todo eso es maltrato animal, la cantidad de criaderos clandestinos que hay por todo Panamá en pésimas condiciones, eso es parte del problema. No se cumplen las leyes ni de la crianza, ni de la tenencia responsable", enfatizó.