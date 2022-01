Ramiro Hernández dio positivo al covid en Navidad; es la segunda vez

Ramiro Hernández, conocido presentador de Tu Mañana, confirmó que también dio positivo al covid19 en Navidad y se está recuperando en su casa.

Aunque se le pegó en plena celebración de fin de año, asegura que en la semana le darán el alta y que ha tenido simples malestares como un catarro.

"El día lunes después de Navidad falté al trabajo, me hice la prueba, cuando trascurrió la tarde me dicen que salió positivo. Estábamos encerrados en la casa, se vuelve complicado, pero yo estoy bien, no me he sentido nunca mal", contó.

Sobre el resto del equipo que incluye a Michelle, Karen, Roly, entre otros, se realizaron sus hisopados para salir de las por algún contagio y todos dieron negativo. Es la segunda vez que se contagia con el bicho.