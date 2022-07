Recalca que no está en ninguna planilla del gobierno

“Vuelve la burra al trigo”, esta expresión la diría Sandra Sandoval para recalcar que no ha sido, no es ni será botella de ningún gobierno, luego de que nuevamente se esté tocando el tema de hace unos años.

Samy ya salió al pasó y recalcó lo mismo, dejando claro que ellos viven de la música, y si no tocan no comen; ahora es Sandra la que nuevamente deja su número de cédula para que la busquen en las planillas y le comprueben que es botella.

Publicidad

“NO he sido, NI SOY, ni seré BOTELLA de ningún gobierno, y el que diga lo contrario que me busque en planilla con mi cédula 6-70-781 o algún vínculo con alguien de mi familia y me lo prueben, porque ya me lo han dicho tantas veces que ‘toy por ir a cobrar”, afirmó.

Afirmó que sí hizo propaganda, pero la misma fue pagada. “¿Que si hice una propaganda pagada? SÍ, y me pagaron como muchas otras cuñas políticas que hice. LAS CUÑAS PUBLICITARIAS son para el que las quiera y el que no, consume la competencia. Ahhh y en las campañas que vengan vamos a tener que cobrar doble, jo, pa’ que justifique el dolor de muchos carajo”, puntualizó la tipiquera.

Contenido Premium: 0