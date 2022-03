Recuperó a su hija... afirma que quedó con marcas en su rostro

Sin mencionar nombre y afirmando que, pese al incidente, gracias a Dios ya tiene a su hija, Yoani Ben reveló en un live que quedó con golpes en su cara y sin teléfono, y aunque lo nieguen, los exámenes forenses no mienten.

Desde hace unos días Yoani ha dejado frases en sus historias de Instagram, que han dejado a los cibernautas preguntándole si la “pega” es con el padre de su hija menor, ya que ella tenía planeada una fiesta para la pequeña, que cumplió el pasado 15 de marzo, por lo que compartió en redes que él le había arruinado la fiesta.

Publicidad

Después de que la novia de Marlon Polo compartiera una foto de la hija de Yoani y Polo felicitándola por su cumpleaños, la ex Calle 7 se fue hasta esa publicación para comentar que ninguno de los dos tenía derecho de retener a la niña.

Según habló Yoani en el live, el incidente que tuvo con la persona, que no mencionó su nombre, fue en un estacionamiento, y las cámaras de seguridad del lugar captaron lo sucedido.

"En eso perdí el teléfono de 1200 dólares, que no me importa el teléfono, lo que me enoja es la maldad de que se llevaron el teléfono, en las cámaras se vio cuando se llevó el teléfono la persona, y dijo en la declaración declaró que él lo rompió y no fue así, se lo llevó, se vio en las cámaras. Gracias a Dios que en los estacionamientos donde pasó todo hay cámaras. También dijo que yo lo agredí y nunca lo toqué, mas los exámenes forenses no mienten, mi marca en mi cara ahorita ustedes lo pueden ver, pero ya tengo a mi hija gracias a Dios", manifestó la colonense.

Contenido Premium: 0