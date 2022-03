Residente le dice embustero, chillón y hombre sin talento a J Balvin

La tiradera de más de ocho minutos que Residente lanzó a J Balvin en los últimos días ha causo una ola de comentarios, memes y críticas en las redes sociales. Tras el despelote de ayer y la no respuesta del colombiano, René habló de todo y le tiró sin miedo.

En entrevista con Molusco TV, el boricua reveló que, cuando lanzó el primer video contra Balvin por el boicot a los Grammy, recibió cientos de llamadas y mensajes, incluyendo del campeón mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, para fungir como intermediario de la situación con Balvin, ya que es amigos de ambos.

Residente contó que desde hace un tiempo le habían hecho acercamientos para trabajar un tema en las sesiones de Bizarrap. Sin embargo, dijo que siempre le decían que el “muchacho” atraía muchos ‘views’ lo que no le importó, pero cuando lo conoció lo sorprendió por su madurez al hablar sobre grandes artistas como Gustavo Cerati.

“Yo tengo que tener una molestia genuina para hacer una tiraera”, aclaró Residente en la entrevista e indicó que habló sobre hacer el tema con Bizarrap poco tiempo después del episodio de la discusión con J Balvin cuando pidió el boicot para los Latin Grammys. Al principio Bizarrap quería hacer un tema tipo cumbia al estilo de ‘Atrévete-te’.

La tiraera para J Balvin fue escrita por Residente “hace tiempo” según contó ya que esa discusión fue para el mes de octubre del 2021.

Sobre la duración de la sesión, el rapero puertorriqueño expresó que Bizarrap nunca tuvo problemas con que fuera tan larga ya que la mayoría de sus sesiones son de tres minutos. Además dijo que la tiraera iba a salir aunque no la trabajara con el productor argentino. También dijo que no viajó a Argentina a la casa del productor como han hecho otros artistas ya que tenía otros compromisos. Bizarrap recreó su cuarto en un estudio en Los Ángeles.

“Yo me desahogo por medio de la música y sí iba a salir con Biza o sin Biza”, expresó.

Entre los que menciona en la canción está Don Omar a quien le dedica la línea: “Hasta mi hermano Don sabe que en el rap hay un solo King Kong”. Sin embargo, aclaró que esto fue una tiraera amistosa.

Por otro lado, ante las supuestas amenazas de J Balvin para demandar por la tiraera, Residente aseguró que el presidente de Sony lo apoyó para soltar el tema y dijo que también lo apoyaría en un proceso legal. También dijo que J Balvin trató de amenazar a Bizarrap para que no tirara el tema y le llegó a escribir.

“Si sacas esto, es algo en lo que no te debes meter”, es lo que le dijo J Balvin a Bizarrap según Residente.

Según cuenta René la gente de J Balvin también contactó al manejador de Bizarrap y a la disquera para que no saliera el tema. Sin embargo, Bizarrap no se dejó amedrentar.

Después de la discusión que tuvieron sobre el boicot, Residente confirmó que fue el boxeador Saúl Canelo quien fue mediador entre ambos ya que J Balvin llamó a este para que le pidiera a René que borrara el video donde lo critica por pedir que se proteste contra los Latin Grammys.

Luego de eso Residente y Balvin tuvieron una conversación donde el colombiano le rogó para que borrara el video, luego fue que Balvin tiró la foto del carrito de hot dog con el merch. Residente dice que se sintió engañado por el artista que lo hizo quedar mal, por esta razón le hizo un segundo video más fuerte.

René añadió que trató de llamar a J Balvin para que borrara las fotos del carrito de hot dog y este le contestó cinco horas después. Después Residente lo bloqueó de Whats App.

También catalogó a J Balvin como un “embustero” y asegura que no lo ve como una persona genuina que según René debe sentir mucha envidia del éxito de Bad Bunny.

La sesión de Bizarrap iba a salir para el tiempo que la madre de J Balvin estuvo en el hospital y Residente asegura que el colombiano utilizó esa situación para que no saliera la tiradera ya que estaba enterado de la grabación.

¿Se retira?

Sobre la línea “ya mismo me voy” aclaró que no necesariamente está hablando sobre su retiro definitivo de la música pero sí está haciendo otras cosas y no le dedicará tanto tiempo a ese arte. Residente también se está dedicando a escribir cine y documentales. “No voy a estar tan presente en la música”, expresó.

Sobre si en la línea: “No se puede ser líder, campeón de campeones, si te escribieron todas tus fucking canciones” que se ha dicho que es para Daddy Yankee, Residente aclaró que no tiene causas para tirarle a este.

Sobre J Balvin y una posible respuesta dijo que no le importa si le hace una tiraera o no, también comparó a J Balvin con un influencer por tirarse fotos con gente famosa como LeBron James con quien publicó una foto después que saliera el tema.

“Si yo estaría moldío de alguien, sería de Benito porque lo que él hace está cabrón, pero no por alguien como Balvin que es un charro, no tiene talento, no escribe”, epxresó.

