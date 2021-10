Revela las complicaciones en el nacimiento de su quinto hijo

Una que le sigue agradeciendo al Creador las maravillas que hace en su vida cada día es la expresentadora y locutora Yaneth Dayz.

Y es que por poco, la ahora señora De Linares, no cuenta el episodio que tuvo durante el parto de su quinto embarazo, el pasado 21 de septiembre.

Según Yaneth, su parto estaba programado para finales de septiembre, principios de este mes, pero un dolor, en la parte baja de su vientre alertó su sentir de madre y quedó en el quirófano realizándose una cesárea.

"No tuve tiempo de nada, todo fue rápido, el domingo 19 de septiembre empecé a tener contracciones, lo que noté que no era normal por lo que fui al hospital, pero no quedé satisfecha con el pronóstico de los galenos, me indicaron que me quedaría en observación, luego me querían inducir con tan solo dos centímetros, pero yo insistí y me fue a un servicio privado donde me realizaron un ultrasonido y se dieron cuenta que el bebé se estaba quedando sin líquido, luego se dieron cuenta que la posición del niño no era la mejor, el cordón umbilical lo estaba ahorcando, él es un regalo de Dios, se llama Yadriel Emmanuel", explicó.

La locutora manifestó que si hubiera pasado un día más, su pequeño no resiste.

Al preguntarle si decidió cerrar la fábrica manifestó que todo fue tan rápido, la anestesiaron toda, cuando despertó ya no había manera de operarse. "Por mí, solo me quedó con dos, pero solo Dios sabrá si ya cumplí mi cuota", expresó.

Reiteró que es hija única y su mayor nervio fue estar sola en esta prueba, pues su mamá es su apoyo incondicional.

La chica de los ojos claros confesó que esperara que la herida de la operación sane para viajar a Estados Unidos donde se colocará el chip, mismo que se le conoce como anticonceptivo para no tener otro bebé.