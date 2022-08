Revela su encuentro con Jesús

Japanese sigue recuperándose y fortaleciendo su fe en Dios, pues tras el derrame cerebral que sufrió y lo mantuvo en coma, el artista tuvo un encuentro con el Señor, y expresó que cuando el Padre lo levante de la cama profetizará su palabra.

En un nuevo video que compartió Principal, Japanese detalló que cuando cayó en coma pasó por el valle de la muerte donde vio mucha gente lejos de la sombra.

“Cuando yo tuve el derrame yo quedé en coma, pasé por el valle de la muerte y vi mucha gente, de lejos vi una sombra, y dije yo cómo voy a mantener a mi familia, y después escuché unas voces que decían las oraciones llegaron y le dije Jesús las oraciones llegaron, y lo agarré y Jesús me dijo si tú tienes fe alzate”, detalló Japanese.

Japa afirmó que después de su encuentro con Dios empezó a hablar, porque él solo murmuraba, empezó a ver y a oír; todo por dentro de su cuerpo estaba hinchado.

“Yo no deseo nada de lo que hay al otro lado del mundo... muchos decían que yo tuve un mes en coma y Dios me salvó, y estoy igual, solo me falta pararme, donde mi Padre me pare de aquí, empezaré a profetizar su palabra, porque Dios no usa pijama, arriba de Dios no vive nadie”, puntualizó Japanese.

