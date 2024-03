Ricky Martin revela que su padre lo animó a salir del clóset

El cantante puertorriqueño Ricky Martin reveló este jueves en una entrevista de radio en Estados Unidos que su padre lo animó a contarle al mundo que era homosexual por el bien de sus hijos, una confesión que haría en 2010 y que recuerda con alivio.

En el programa del presentador Andy Cohen en la cadena SiriusXM, Martin explicó que su equipo le decía que salir del clóset acabaría con su carrera, pero su padre, Enrique, lo alentó en sentido contrario: "Especialmente cuando me convertí en padre. Me dijo: ¿qué vas a enseñar a tus hijos, a mentir?".



El progenitor de Martin, que es psicólogo, le recomendó "ser abierto" y se ofreció a ayudarlo, ante lo que el artista, algo abrumado, le dijo que necesitaba un tiempo para pensar la forma de dar la noticia, que finalmente fue en una carta compartida en sus redes sociales.



El autor de éxitos como "Livin la vida loca", de 52 años, que se divorció en 2023 del artista sirio-sueco Jwan Yosef tras seis años de matrimonio y es padre de cuatro hijos, aseguró que enviar aquel mensaje fue algo "increíble", y bromeó con que le gustaría hacerlo más veces.



Martin esquivó durante años las especulaciones sobre su sexualidad y señaló que su equipo profesional le instaba a esconderse, diciéndole: "Va a ser el final de tu carrera. No tienes que contárselo al mundo. Tus amigos y familia lo saben, ¿por qué tienes que decirlo ante una cámara?".

