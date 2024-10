Rinde homenaje a Olga Tañón

La presentadora de televisión Elvia Muñoz, conocida como "La Chichi de Papa", rindió homenaje a la cantante Olga Tañón.

Pues le contamos que, la famosa realizó un video para agradecer el apoyo de su comunidad, cantó y bailó el tema "Así soy yo" de "La Mujer de Fuego", el cual adaptó a al versión típica.

"Llevo meses queriendo subirles algo especial para agradecerles su presencia en esta comunidad. Ya somos 142 Mil seguidoras y seguidores fieles a la causa que siempre están pendientes de todas mis aventuras y locuras. Me han acompañado en este recorrido de subes y bajas, y muchos pasaron de ser solo un seguidor a un amigo o amiga que siempre me motiva y alienta a continuar", añadió.

Por otro lado, dijo que en este mundo de plataformas digitales no todo ha sido fácil, no todo ha sido perfecto y muchas veces ha pensado en declinar.

"Me han visto crecer, retándome a mí misma, para lograr todos mis sueños y metas. En todas mis etapas. Son filtros sutiles y consejeros. Siempre me regalan sus mensajes de cariño y aprecio que me motivan a continuar hacia delante", manifestó.

En tanto, instó a sus seguidores a "nunca permitas que te digan no puedes, porque si puedes si crees en ti".

"Con mucho cariño para ustedes les presentamos un Tributo #BienPanameño; una transformación de esta canción de la reina de reinas a ritmo típico popular panameño de la mano de @olimusicpty (el CRACK del cambio) @daviantrejospty y yo", comentó.

