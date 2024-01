Robinho le manda su pa’trás a Barceló

A Juan Pablo Barceló le gusta ver el mundo arder, y dejó un comentario en su cuenta de Instagram que, como era de esperarse, le mandaron su pa’tras.

Según Barceló, todos los artistas están intentando sacar una canción para Carnaval, y están es “sacando es pupú auditivo”.

Quien no se quedó callado ante la ofensa, porque él ya sacó su plena carnestolenda, fue Robinho, recordándole a Barceló que cuando él intentó ser cantante, no pegó ni un solo hierro.

“Así mismo como tú pensaste que las canciones que tú sacaste eran buenas, pues resulta que eran malas canciones por nunca pegaron... al principio yo saqué cinco canciones y de esas cinco, una pegó, ‘Cuéntale’, y la que siguió me pegó... por eso yo tengo un repertorio, pero ¿qué tienes tú?, tú tienes puro hierro... ¿quién eres tú para decir qué es pupú y qué no?”, contestó Robinho al comentario de Barceló

El intérprete de “Si tu mamá te viera”, expresó que él sacó la canción porque estuve en las protestas, y el corito “el que no brinca es PRD”, es un corro nacional, que se gozó, “pero eso es algo que tu no entiendes, porque tu no fuiste a las protestas, tu no protestaste por Panamá, porque tu tienes tu doble agenda, porque si ibas a la protestas te abrían un hueco en tu bolsillo...”, destacó Robinho en el video que dejó en su cuenta de Instagram.

