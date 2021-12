'The Rock' rechaza volver a 'Fast & Furious' y se queja de Vin Diesel

Al parecer el posible regreo del actor Dwayne "The Rock" Johnson a la franquicia Fast & Furious está totalmente descartada, esto tras las últimas declaraciones del famoso en las que asegura que no quiere saber nada de Vin Diesel.

LEE TAMBIÉN: Joseline le dice a la gente que se cuiden y dejen de tragar a lo loco

Publicidad

En una nueva entrevista con CNN, publicada el miércoles 29 de diciembre, el actor de Young Rock declaró explícitamente que no tiene interés en retomar su papel de Luke Hobbs, incluso después de que Vin Diesel emitió una declaración pública en noviembre.

"Para aquellos que no han estado siguiendo la saga, Diesel escribió en Instagram el mes pasado: "Mi hermano pequeño Dwayne ... ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como saben, mis hijos se refieren a ti como Tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase sin que tú y ellos envíen buenos deseos ... pero ha llegado el momento. El legado aguarda".

Diesel continuó refiriéndose a su coprotagonista, el fallecido Paul Walker, por su apodo, Pablo. "Les dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo... ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor Fast en la final que es el 10!".

Aunque la publicación de Diesel en Instagram fue recibida con entusiasmo por parte de los fans de la franquicia, Dwayne dijo que estaba "muy sorprendido" de verla compartida en primer lugar.

En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos a través de las redes sociales, le dije directamente, y en privado, que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara.

Johnson agregó que también informó a Universal Pictures sobre su decisión y "todos fueron de gran apoyo al comprender el problema". Y aunque Diesel aparentemente tenía buenas intenciones, Johnson dijo que su publicación era un "ejemplo de su manipulación".

"No me gustó que haya involucrado a sus hijos en la publicación, así como la muerte de Paul Walker. Déjelos fuera de esto". Johnson reveló que después de su conversación anterior con Diesel, pensó que tenían un "entendimiento claro" y esperaba dejar la franquicia con "gratitud y gracia".