Joseline le dice a la gente que se cuiden y dejen de tragar a lo loco

La extrovertida Joseline Pinto ha dado que hablar en las últimas horas, esto tras referirse a la comilona que muchos personas tienen para esta época y sin hacer ningún poco de ejercicio.

LEE TAMBIÉN: Silvia Pinal deja el hospital y sigue tratamiento contra covid en casa

Publicidad

La famosa que tomó un comentario de otra persona, recordó que hace año y medio muchos tomaron la cuarentena como una pausa para comer sano, ejercitarse y llevar vida sana como una manera de pasar los días en el encierro.

"Llegaron las vacunas, nos dieron libertad y se olvidaron de todo lo anterior. Volvieron a comer mal, a darle al cuerpo lo que le pida. ¿Cuánto tiene que pasar para que cuides el templo que te mantiene vivo?", destacó.

Como ya es conocido, las personas han dejado de lado muchas cosas que antes realizaban, si embargo, algunos la apoyaron detallando que sí lo hacen.

"Bueno, en mi caso no he dejado de hacer ejercicio, allá los que piensan que comer y no hacer nada es bueno", "La gente dice que igual te vas a morir, sí, pero al menos puedes tener una mejor calidad de vida, muchos con barriga cervecera como si fuera bonito", "Cuando les da un faracho se preocupan", "Cuiden su salud gente, el covid anda desatado y le encanta que estén mal de salud", eran parte de los comentarios que se podían leer.