Royce promete ‘una celebración y reflexión’ en su ‘Classic Tour’

El bachatero Prince Royce promete con su "Classic Tour", cuyo tramo estadounidense empezará en Miami el próximo 16 de septiembre, recitales en los que no faltarán los clásicos de una trayectoria de más de diez años sobre la que hace una celebración pero de paso "una reflexión" con esta gira, como dijo en entrevista con Efe.

Habrán algunos arreglos diferentes, pero soy amante de escuchar una canción como suena el disco, y eso es lo que trataré, la esencia principal de las canciones", afirmó el neoyorquino sobre lo que será esta gira planificada para 2020 pero que debió cancelar a causa de la pandemia de la covid-19.

Publicidad

Tras un recorrido por Europa, Royce hará hasta mediados de octubre quince paradas en territorio estadounidense con su "Classic Tour", gira que supone una reafirmación de su posición en la música latina como representante por excelencia de la bachata, un género cuya partida de nacimiento está en República Dominicana pero que el El Bronx lo ha hecho suyo.

"Habrán altas y bajas, pero creo que la buena música siempre rompe y va a permanecer, y mi meta es representar el género", llevarlo a lo más alto, señaló el intérprete de "Darte un beso".

LEE TAMBIÉN: Regresa a la televisión

El cantante manifiesta que desde los comienzos de su carrera su foco ha estado en "vender música" y no escándalos o "problemas extramusicales", que en ocasiones pueden ser vistos como una suerte de estrategia de promoción que se usa cuando un determinado artista publica un disco o sencillo.

"Gracias a Dios, he tenido la dicha de no estar en tantos escándalos, y más bien he logrado conectar con mi música y tocar corazones con ella", afirmó el intérprete, que cuenta con más de 79 millones de seguidores en sus redes sociales y opta por el balance entre su vida personal y profesional.

Una vida personal actualmente en "fase de sanación", como reconoció, tras el divorcio este año de su esposa, la actriz Emeraude Toubia, con quien mantuvo una relación de más de una década.

"Ahora estoy enfocado en mí y en mi música, y es momento de mantenerme positivo", dijo el intérprete.

Contenido Premium: 0