¡Salada! Critican a Karol G por mala interpretación del himno

Karol G ha recibido una lluvia de críticas tras ser la encargada de entonar el himno nacional de Colombia anoche en la final de la Copa América entre el país caribeño y Argentina.

Luciendo la camiseta amarilla de la selección con una falda negra y botas del mismo color, la intérprete de Mañana será bonito pisó el césped del Hard Rock Stadium para dar voz a las 11 estrofas escritas por el ex-presidente Rafael Núñez en el siglo XIX. Sin embargo, la actuación de la cantante no recibió buenas críticas.

En las redes sociales, diversas personas cuestionaron la voz de Karol G, mientras que otros señalaron que todo fue producto de un mal sonido.

"Que mal esa cantada","Santo Dios, ni con el playback", "Anuel AA y Karol G, los dos fraudes de la música; sin el Auto-Tune no cantan ni en la ducha. ¡Qué vergüenza!", "¿Soy yo o no se le entendía lo que cantaba Karol?", "No fui la única que no la escuchó a la Karol. Desastre", "No se escuchó lo que canto, le faltó mucho", le dijeron en redes.

Incluso otro grupo afirmó que la participación de ella, más la de Shakira y el revulú antes del juego salaron al equipo y por eso perdieron.

Hasta ahora, Karol G no se ha pronunciado al respecto.

