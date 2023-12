Sale del hospital después de accidente en moto

Después de unos días hospitalizada tras sufrir un accidente en su moto, Marisela Moreno regresó a su casa, agradecida con sus seguidores por todos los mensajes de cariño que le enviaron.

La expresentadora afirmó que ahora le toca descansar para sanar sus costilla, pulmón y clavícula, y las motos quedan descartadas.

“Ya salí del hospital! Estoy llena de gratitud por todo el cariño que he recibido. No más motos para mí, Descanso para que se sanen las costillas, pulmón y clavícula. Y como dije una vez en una conferencia del Triángulo de la Mujer en el Parque Omar: ‘A veces hay que parar para empezar mejor’. Ya prontito estaré parándome bonito... Mil gracias por estar conmigo por medio de sus mensajes, oraciones y estar tan pendientes. Es increíble como, aunque no les conozca a todos, el cariño se siente muy especial”, expresó Marisela a su salida del hospital.

Además brindó un consejo a sus seguidores de cuidarse y agradecer siempre, porque no sabemos lo que nos depara el día a día. “!Cuídense!, Porque nunca se sabe cuándo es el último abrazo, el último beso, el último día, por eso agradezcamos lo que tenemos hoy. Les quiero mucho”, puntualizó.

