Salud de Vicente Fernández está mejor; el artista tiene listo su testamento

El estado de salu del cantante Vicente Fernández sigue siendo noticia en estos momentos, además, desde ya se comienza a mencionar que tiene todo listo por si acaso el famoso no se recupera y se va al más allá.

Vicente Jr., hijo de la megaestrella mexicana dijo: “Los doctores que lo están tratando son los únicos que pueden dar información. Lo demás “todo no es real, solo lo que digan los doctores”.

“Ayer yo les dije, está moviendo sus manos. Tiene la mínima sedación. Sí reacciona cuandole hablan”, agregó el hijo del cantante y mencionó que “el parte médico lo va a dar los médicos y ese es el único oficial, lo demás son rumores que no tiene que estar comunicando”.

Se hablaba que perdió el oído y esto aclaró: “A ver, los partes oficiales y las cosas reales son las que se les ha pasado por medio de las redes de mi padre, la mía y de mi familia. Eso es lo real, lo demás, por favor, no lo difundan. Lo que digamos va a aparecer en las redes y dar la cara como siempre lo hemos dado”.

Sobre el tema de las extremidades con especulaciones, manifestó: “Todo está respondiendo como debe responder, causa de la operación y causa del golpe, por eso fue que se inflamó la médula, pero todo está respondiendo como debe ser”

El cantante de música ranchera Vicente Fernández, de 81 años, se mantiene con respiración artificial y en terapia intensiva, aunque se comprobó que no hay daño en sus funciones cerebrales luego de haber sufrido una caída en Guadalajara (oeste de México), informó también su equipo médico.

Respecto a su testamento, fue el sitio Celebrity Network que reveló que en 2014, que el patrimonio de Vicente Fernández era de alrededor de 25 millones de dólares, esto sin contar sus demás bienes activos.

Ante ello, Fernández había dicho en entrevistas anteriores que ya tenía todo arreglado y que su herencia era para sus hijos y nietos.

"Soy un hombre precavido; todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro", contó.

Además de su jugosa cuenta bancaria, se sabe que Vicente Fernández cuenta con un negocio de cría de caballos miniatura, en donde el precio ronda entre los 1,500 dólares, tiene varios aviones privados que renta a otros artistas y cada vuelo puede costar hasta los 3 mil dólares o más.