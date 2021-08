One Two: 'En la vida uno tiene que aprender a no desgastarse en el trabajo'

Aunque no se sabe si esta indirecta es para sus jefes en el canal de la 12 de Octubre, la conocida One Two llamó la atención al soltar dos pullas en sus redes sociales y dejar a todos con la incertidumbre de saber el motivo de las publicaciones.

A través de su Twitter subió unos mensajes bastante llamativos, sin embargo, al momento de emitirlos no llamaron la atención por la algarabía del programa Yo me llamo, mismo en el que participa como jurado.

"Los jefes cuando uno hace el trabajo bien son incapaces de felicitar y de decir que se hizo un buen trabajo, pero cuando fallas o no das la milla extra te brincan encima a putearte. Creo que una felicitación nunca está demás. Pero como yo voy a mi la verdad no me interesa", dijo.

Recalca: "En la vida uno tiene que aprender a no desgastarse en el trabajo tratando de demostrar siempre lo mejor, porque pasará el tiempo y eso jamás tendrá ni sentido ni valor alguno para quienes no aprecian tu trabajo. siempre te pedirán más aunque siempre vean menos."

Como era de esperarse, algunas personas que lo siguen le dieron la razón y le detallaron que también han pasado por lo mismo, por lo que apoyan totalmente su idea.

Además, hubo algunos que lo cuestionaron y le consultaron el nombre del jefe que le causó este pensamiento, sin embargo, no quiso responder cuestionamientos.