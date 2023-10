Sam Neill de Jurassic Park aceptó su muerte; combate un raro cáncer

El reconocido actor Sam Neill, recordado por su actuación en la saga Jurassic Park, ha asegurado que no tiene miedo a morir, aunque esto lo fastidiaría bastante, esto debido a un rato tipo de cáncer que padece en la sangre.

"No tengo miedo a morir, pero me fastidiaría bastante", así de fuerte se mostraba el actor neozelandés Sam Neill el pasado mes de marzo, cuando anunció que padecía un raro tipo de cáncer que le obligaría a seguir un tratamiento de quimioterapia por el resto de su vida. A sus 76 años, se daba cuenta que quizá no le quedase demasiado, por lo que dejó todo y volvió a su país natal, a vivir en la naturaleza.

Desde entonces ha vivido en su rancho de South Wales. Ya no tiene cabello, además, está pasando momentos malos cada vez que tiene que someterse al agresivo tratamiento. Neill padece un linfoma no Hodgkin de células T, muy poco frecuente y de pronóstico muy desfavorable. Aún así, él insiste en declaraciones a Australian Story que "no está interesado" en su enfermedad. "Está fuera de mi control. Si no puedes controlarlo, olvídate".

Hace unos meses, el actor aceptaba someterse a un nuevo tratamiento con una droga experimental, pero muy cara. "Me dijeron que, si sobrevivía cuatro meses, me lo harían gratis. Tengo cierto halo de rata de laboratorio", bromeó, en declaraciones a The Guardian. Han pasado 12 meses, y está en remisión. "No estoy del todo recuperado, pero no tengo cáncer en mi cuerpo", anuncia triunfal.

Esta no es la primera vez que el actor se ha pronunciado sobre lo que piensa de su propia muerte. Tras su diagnóstico, él mismo reconoció que lo primero que pensó era que le habría encantado "tener una o dos décadas más" por delante para hacer todo aquello que tenía planeado. "Pero, ¿morir? No me podría importar menos", aseguraba entonces.

Tras varios meses de pensar en en todo, ha llegado a la conclusión que lo importante es aprovechar estos momentos en los que está vivo.

"No puedo pretender que este último año no ha tenido sus momentos oscuros, pero han sido precisamente esos momentos oscuros resaltan la luz y me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo", puntualizó.

