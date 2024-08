Samy Sandra reciben Doctorado Honoris Causa por su trayectoria

Los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval recibieron anoche el Doctorado Honoris Causa de la Universidad del Caribe de Panamá, esto en el marco del aniversario de esta casa de estudios superiores.

Según se informó, este reconocimiento es uno de los más altos honores que esta prestigiosa universidad puede conceder.

Detallan que esa condecoración es para aquellas personas que, con su trayectoria han demostrado que el éxito no se mide solo por premios o fama, sino por la capacidad de tocar corazones, inspirar a otros y llevar en alto el nombre de Panamá.

"Nunca me esperé un Doctorado Honor Causa , jamáaaaassss, y Dios y la vida nos a premiado a Samy y a mí con esta condecoración que cada vez que lo veo se me aguan los ojos, porque siempre he dicho que uno viene a servir y a dejar un legado ya que en este mundo estamos de paso . Gracias a la U por tan alto mérito y les prometo atesorar éste Doctorado como lo mas valioso", dijo.