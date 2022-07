Samy y Sandra llevarán su música a Milán

Los panameños Samy y Sandra Sandoval pondrán a gozar a los italinos con su música. Pues le contamos que Los Patrones de la Cumbia estarán presentándose en Milán, Italia, así lo dieron a conocer en sus redes sociales.

El evento se desarrollará el próximo 29 de octubre, será un gran concierto.

Publicidad

Mientras tanto, ellos siguen trabajando y cumpliendo con sus presentaciones.

Hace unos días, la agrupación musical lanzó su tema “Así soy yo”, la canción fue escrita por Javier Pinilla. La misma trata de la libertad de salir a celebrar la vida y todo lo que conlleva.

PUEDES VER: Joseline Pinto sentía inseguridad por sus orejas

“Así soy y así seré hasta que muera. Me voy para la fiesta, me voy para la calle y al que le molesta yo no soy de nadie... Soy rumbera y parrandera, pero no para cualquiera”, reza parte de la letra de la canción

El tema está disponible en todas las plataformas digitales. Esta semana se enfocaron en grabar el video del sencillo (estuvieron en una discoteca del interior del país), así lo mostraron en sus redes sociales.

Contenido Premium: 0