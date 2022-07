Joseline Pinto sentía inseguridad por sus orejas

La presentadora panameña Joseline Pinto confesó que por muchos años sufrió mucha inseguridad a causa de sus orejas. La exguerrera contó que, a causa de sus orejas, en la infancia le llovieron muchos apodos. En su red de Instagram, la famosa habló del tema y dijo que decidió dejar el trauma y aceptarse.

“De pequeña siempre me juzgaba por mi oreja, tanto que dejaba que los otros me molestaran y me llamaran por apodos como: Dumbo u orejona, me molestaba, pero me reía sarcásticamente como si no me afectara, pero por dentro decía es cierto tengo una oreja más grande que otra, pero, y que tiene eso de malo?”, dijo Pinto.

Por otro lado, destacó que incluso llegó a pensar en operárselas, esto mientras estaba en los concursos de belleza, donde recurrió a pegárselas para verse normal.

“Ahora entiendo que les daba el poder de hacerme sentir mal. Muchas veces pensé en operarme las orejas, e inclusive cuando estuve en concursos de belleza cuando me tocaba hacerme recogidos me las pegaba con crazy glue para verme ‘normal’ como las otras chicas”.

Por último, comentó “Hoy decido dejar ese trauma que tengo y me acepto así”.

Tras su publicación sus seguidores le comentaron que lo linda que es y que no dejará que ese tipo de cosas la afecten, que lo más importante es lo que lleva por dentro (su alma).

No es la primera vez que Joseline abre su corazón con sus seguidores, pues hace ya algunos meses mencionó cómo fue afectada por el abuso de esteroides (efectos en su rostro) previo a su primera competencia de fitness. Posteriormente ingresó a un tratamiento.

