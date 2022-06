Sandra no quiere nada con la vejez y se pone guapa con tratamientos

Tal como les dijimos el pasado 27 de enero, la conocida Sandra Sandoval quiere mantenerse joven y para ello ha decidido someterse a todo tipo de tratamientos, esto con el interés de seguir siendo la "Gallina Fina".

En ese entonces ella dio a conocer que estuvo en un tratamiento en el que se le aplicó anestesia a su rostro, para someterse a una sesión de procedimientos estéticos de radifrecuencia, que permite la regeneración de colágeno, así como elastina para ayudar mejorar el estado de su piel.

La famosa, que actualmente tiene 52 años le sigue los pasos a JLo para mantenerse guapa y por ello ha subido mucho contenido de sus tratamientos estéticos de aparatología con la doctora Glynnies Reyes.

En las fotos se puede ver un gran revenecimiento, se ha quitado algo de grasa, flacidez y se notan menos manchitas en el rostro.

"La principal molestia de mi paciente era la flacidez. Sin embargo, no solo me enfoque en mejorar la flacidez sino en generar un cambio global. Piel más luminosa, mejoría de irregularidades en la superficie, contorno facial más definido, tensado de la piel #lifting y rejuvenecimiento importante del cuello, eliminando la grasa y también la flacidez. Este es un proceso que no se logra con una cita, ni tampoco con un solo tratamiento", dijo la doctora.