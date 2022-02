Sandra sale sin maquillaje; le dicen que está tirada y es mentirosa

La cantante Sandra Sandoval pasó un momento raro y gracioso al mismo tiempo, esto luego que alguien la viera sin maquillaje y afirmara que no se parecía nada a como se ve normalmente.

La famosa que anda por Cancún se sorprendió cuando Valentina, le dijo a su tía que su rostro no era como siempre lo tenía. Ella les cuestionó si le faltaba algo en la cara, a lo que Mateo sin dudar dijo que maquillaje, señalando que si se parecía algo la cara a Sandra Sandoval, pero que el color de cabello no.

Sandra relata que en estos momentos le da mucha pereza maquillarse y que sus sobrinos al verla quedaron extrañados.

"Hoy tengo la 'CARA MENTIROSA' es que me dio mucha pereza maquillarme y me han destruido en 2 segundos. Yo pensando que la estaba botando de espectacular y me ha matado Valentina y Mateo", dijo.

Ella ha sido tendencia desde hace varios días por este viaje y que un extranjero le tirará los perros por allá.

Mientras muchos eventos bailables están parados por el tema de la pandemia y carnavales, la tipiquera goza en tierras mexicanas.