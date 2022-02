Sandra Sandoval demuestra que es tremenda ‘gallina fina’ a sus 51 años

“Que hablen, que hablen... que digan lo que quieran... yo soy gallina fina, carajo, no para cualquiera...”, tal y como lo dice su canción, Sandra Sandoval dejará que hablen y critiquen lo que quieran, porque a sus 51 años tiene cuerpo para lucir, y por ello compartió una sesión de fotos en la que resalta su esbelta figura.

La tipiquera panameña dejó claro que aunque muestre un poco su silueta, el hábito no hace al monje, pero está clarita que las “señoras” le darán “palo”, por compartir en sus redes la fotografía. "Aquí va esta que me tomé ayer con @itziakbeauty @thetouch_pty pa' ver que van a decir las Señoras que no quieren que me vista así. No se preocupen amigas bellas, que yo las AMO aunque me den PALO con sus críticas. recuerden que el hábito no hace al monje".

Publicidad

Aunque Sandra espera que le dieran palo parejo por lucirse tal chiquilla de 20 años, pues fue todo lo contrario porque sus seguidores quedaron admirando el cuerpazo que se jala la esposa de Tavo Flores a sus 51 años, cuerpo que le debe dar envidia a las mujeres de su edad y a las jovencitas.