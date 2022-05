Sandra Sandoval le rinde homenaje a la Etnia Negra

La cantante de música típica, Sandra Sandoval, le rindió homenaje a la Etnia Negra. Sus seguidores la felicitaron y alabaron su hermoso atuendo.

Ayer, la artista subió una publicación en su cuenta de Instagram para rendirle honor al Mes de la Etnia Negra en Panamá. Lució un atuendo del diseñador Cristian Aizpu.

Publicidad

"No me quedan muy mal na’ los rizos mira. Este mes le hacemos homenaje a la etnia con este atuendo qie me hizo @cristian_aizpu07 pero viéndolo bien así era mi pelo cuando nueva lo malo fue que me lo alisé y ahora qué lío volver a la normalidad. Gracias @visionstudio_pa por las fotos”, fue el escrito con que acompañó su fotografía, Sandoval.

LEE TAMBIhttps://www.critica.com.pa/show/un-viaje-que-le-cambio-la-vida-sheldry-saez-629382ÉN: Un viaje que le cambió la vida a Sheldry Sáez

Muchos de sus seguidores le comentaron lo linda que se veía, y otros señalaron que le faltó su trenza para estar completa, ella lució su cabello rizado.

Contenido Premium: 0