Sandra Sandoval pide disculpas a tatuador

Tras darse muchas mofas, críticas y malos comentarios en las redes sociales, por el tatuaje del rostro de la cantante de música típica Sandra Sandoval, ella pide disculpas al tatuador.

Y es que en las redes daba vuelta la foto de un fanático de “La Gallina Fina”, con un tatuaje de su rostro, gesto que muchos aplaudieron, otros por su lado le dieron palo al tatuador, pues lo consideraban feo.

Y fue la misma Sandra, quien mostró en una publicación, el tatuaje con el siguiente texto: "WAO sin palabras. Gracias mi rey por tu buena intención, pero creo que te adelantaste al AÑO 2040”.

Añadió: “De verdad no sé quien se hizo ese tatuaje mío pero “JOOO ta bellaco” bueno ta pa’ asustar a un [email protected] que no se quiera dormir".

Las palabras tan sinceras de la artistas causaron muchas opiniones sobre el trabajo artístico, por lo que ayer se tomó su tiempo para pedir disculpas al tatuador y agradeció por el gesto a su seguidor que tendrá que verla todos los días.

“Vee yo me he reído anoche con los comentarios del famoso tatuaje (porque ese tatuaje es famoso) que hoy me dolían los músculos del abdomen como si hubiera hecho abdominales. Y quiero pedirle disculpas al tatuador porque de verdad que es un artista, no cualquiera hace una vieja perfecta y también agradecer a esa persona que de ahora en adelante me tiene que ver a cada segundo”, expresó Sandoval.