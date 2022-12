Sandra Sandoval repartió canastas y juguetes

La cantante de música típica Sandra Sandoval volvió a dar al prójimo, compartió con sus fanáticos que llevó un rato de alegría a su comunidad de Monagrillo y a las comarcas.

Cabe señalar que, como cada año, Sandra lleva juguetes y canastas de comidas en algunas comunidades.

Publicidad

Para este año lamentó no poder haber ido y destacó que su madre le ayudó mucho.

“Este año me ha dolido mucho no haber ido yo misma a entregar las canastas, pero mi mamá me ayudó hacerlas y se entregaron unas en Monagrillo y otras en la comarca. Faltan más canastas por terminar, pero en enero las terminó”, señaló la artista en su post junto a un video de este gran momento.

LEE TAMBIÉN: Lamentan la muerte de Pelé

Sus seguidores la felicitaron por tal noble gesto y por siempre estar para su pueblo.

“Qué buena organización!! Espectacular todas las canastas, ejemplo de todos debemos seguir”, “Mil gracias a todos los que nos ayudaron a hacer realidad este bonito gesto a estas personas que de verdad lo necesitan a todos los padrinos y madrinas que nos colaboraron con juguetes y el gran aporte de los patrones de la cumbia”, “Gracias por esa ayuda a ellos”, fueron algunos de los cometarios en las redes sociales.

Por otro lado, Sandoval comentó que está alistando motores para la Amanecida en Los Uveros, que regresa tras dos años por la pandemia.

“Mi reto este año es poder cumplir con mis 12 horas cantando en una tarima, si Dios quiere. ¿Quién me acompaña?”, dijo Sandra junto a un video de la última Amanecida en el 2019.

Contenido Premium: 0