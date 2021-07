Sandra y Tavo, con achaques, pero llenos de amor para criar a sus hijos

La cantante de música típica Sandra Sandoval aprovechó el cumpleaños de su esposo Tavo Flores para recordar como se conocieron, fue así cómo un amor a primer visto.

Sandoval dedicó unas hermosas palabras por el natalicio de su pareja, representante de Cerro Silvestre, y rememoró aquel momento cuando fueron flechados por cupido, dijo que todo se dio durante un baile.

“@tavofloresoficialpty aún recuerdo cuando en el “centro deportivo las Américas” yo iba saliendo del camerino y tú ibas entrando, nos chocamos y ese fue el corto circuito de amor que causamos en ese choque, no me creen? se los juro, desde ese momento nuestras miradas quedaron flechadas... Dice Tavo que yo cantaba en tarima y no dejaba de mirarlo (que pena)”, manifestó Sandra en una publicación de su cuenta de Instagram, junto a unas fotografías de su esposo.

Añadió: “La cosa para no cansarlos el cuento que él siguió asistiendo a los bailes, nos intercambiamos los números de teléfonos y aquí estamos. En el interín pasaron muchas cosas, pero les voy a alargar demasiado el cuento, pero hoy (ayer)que cumple @tavofloresoficialpty quise traer a colación esta historia”.

Comentó: “Hoy mi esposo cumple 50 años, con achaques los 2 pero con mucho amor para seguir criando a nuestros hijos. Feliz cumpleaños mi Rey del Rancho”.

Fanáticos de la cantante y algunos famosos aprovecharon para mandar sus mensajes de cumpleaños a Tavo.

“Feliz cumpleaños pal mismo @tavofloresoficialpty que Dios los bendiga siempre me encanto esa historia de amor, que sean muchos más”, “Sandra no estaría Mal que te grabes un Lgtv con la historia de ustedes, Solo diste el Comienzo y ya quedé pica”, “Muchas felicidades y bendiciones infinitas para ese Rey del Rancho, Que sean muchos más llenos de salud sobre todo al lado de tu hermosa familia”, fueron algunos de mensajes en su publicación.