Marie dice que contó con mucha suerte

La expresentadora Marie McGrath está muy feliz, pues ya cuenta con la primera dosis de la vacuna (Pfizer) contra el COVID-19.

La bloguera mostró a través de sus redes sociales su proceso de vacunación, en el Instituto José Dolores Moscote, dijo que no sintió dolor alguno a la hora que se aplicó la dosis.

En cuanto, a los efectos secundarios que se presentan, tras colocarse la vacuna, mencionó que no le dio tan fuerte y que fueron cosas leves, solo frío y dolor en el brazo.

“Gracias a Dios no me ha dado ningún efecto secundario fuerte. No tuve nada de náuseas, ni dolor de cabeza, ni dolor corporal, me duele un poquito el brazo”, manifestó la influencer.

Añadió: “La noche me dio un poco más de frío de lo usual, siento que tuve bastante suerte”.

Por otro lado, instó a los panameños que antes de acudir a ponerse la vacuna, saquen su cita.

Marie se encuentra en los preparativos de su boda con su novio Rodrigo Candanedo, conocido como Rod.