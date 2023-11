Satisfecha con el trabajo que hizo

Natasha Vargas expresó que está feliz por el trabajo realizado y contenta por todo lo que dio en el Miss Universo.

Agradeció el apoyo y mensajes que le brindaron en sus redes sociales. Confesó que trabajó muy fuerte, y su satisfacción fue que se notó esa evolución y esfuerzo que hizo.

"Me siento muy contenta por todo lo que viví en el concuerso Miss Universe, también gracias a todos lo que me han apoyado, me han enviado sus mensajes de amor, de apoyo, significan muchisímo para mí", dijo la canalera.

