Se despidió de TVN

El presentador Ricardo Jaramillo se despidió de las pantallas de TVN tras siete meses de haber regresado para presentar el programa "Casi las Cinco".

Mediante su cuenta de Instagram dio a conocer a sus seguidores su decisión, ahora retomará algunos proyectos personales que había dejado en pausa.

"Han transcurrido 7 meses desde mi regreso a TVN… tomando, una vez más, la oportunidad que se me presentaba con un proyecto nuevo y con tanta expectativa alrededor de él. A mi regreso fue necesario dejar a un lado proyectos personales que había iniciado, los que pasado este tiempo debo retomar", manifestó Jaramillo.

Por otro lado, agradeció a la televisora por volver a abrirle las puertas otra vez: "Me voy agradecido por la oportunidad que, una vez más, me ha brindado TVN y con la confianza de que las puertas quedan abiertas para regresar en el futuro. Me voy sabiendo que TVN siempre será mi casa y mi compromiso hacia el medio lo reflejo manteniéndome como padrino de la fundación Roni Jaén en el proyecto Héroes por Panamá".

