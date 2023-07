Se divorció, Joey Montana es un artista libre

Joey Montana decidió divorciarse y ser libre, esto en el plano musical, por eso le explicó a sus fanáticos el por qué tiene dos años que no saca música nueva, tras llegar a un acuerdo verbal y salirse de la disquera Universal Music.

El chiricano explicó que después de ver cómo era el mercado, decidió ser independiente y tener el control de su carrera, llegó a un acuerdo verbal y cumplió con los términos del contrato, en el que todavía tenía que entregar algunos discos.

“Cuando estas firmado con una disquera tienes un compromiso legal de cierta cantidad de temas, de discos, depende del contrato... En mi caso, yo todavía tenía que hacer entrega de algunos temas, llegamos a un acuerdo en decir ‘sabes qué, yo prefiero ser independiente, creo que ya tengo los contactos suficientes, quisiera salir, tener más el control de mi carrera’, y eso lleva un tiempo si estas bajo contrato”, detalló en su cuenta de Tik Tok el artista.

Afirmó que en diciembre 2021 se dio este acuerdo, y no fue hasta hace solo tres semanas que salió su liberación.

“Tomó desde diciembre de 2021, diciembre 2022 y estos meses que ya vamos a mitad de año de 2023, así que es un proceso largo, como un divorcio. Yo estaba casado con una disquera y ahora tengo que separarme y eso lleva un proceso que se va dilatando y dilatando, y mientras esos no puedes sacar música, porque toda tu música tiene que salir a través de tu disquera por contratos”, manifestó el intérprete de “Tus ojos no me ven”.

Durante este tiempo Joey se ha dedicado a componer mucha música, la cual irá sacando de a poco ahora que ya es un artista libre.

